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Военком Карелии рассказал о возврате добровольцев из-за «злоупотреблений»

Военком Карелии Артемьев: некоторых добровольцев вернули домой из-за «злоупотреблений»
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Некоторых добровольцев из Карелии, решивших участвовать в боевых действиях на Украине, вернули домой из-за «злоупотреблений», заявил военный комиссар республики Андрей Артемьев во время совместной прямой линии с главой региона Артуром Парфенчиковым и руководителем местного министерства социальной защиты Ольгой Соколовой.

«Не скрываю, что даже и в наших подразделениях «Онего» и «Ладога» были люди, которые приказом командира части по той или иной причине увольнялись, были уволены по различным причинам, основаниям, прежде всего по понятным злоупотреблениям», — сказал военком. Сколько именно человек вернули, он не уточнил.

Артемьев отметил, что некоторые мобилизованные после призыва начинают меняться и избавляются от вредных привычек. «Люди в период прохождения военной службы по мобилизации, они начинают меняться. Уходит праздность. Определенные злоупотребления. Еще попытки какие-то есть, на первых месяцах, первых неделях, дальше они остаются в прошлом. Человек четко осознает, для чего он живет, к чему он стремится, что он должен», — сказал он. Военком также упомянул добровольца, который во время службы избавился от «этой привычки пагубной».



Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 октября заявил, что домой по разным причинам вернули около 10 тыс. мобилизованных. Депутат от Забайкальского края Андрей Гурулев в эфире ГТРК «Чита» сказал, что несколько мобилизованных из региона отправили из учебных частей домой из-за злоупотребления алкоголем. «Проблема существует. Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать», — сказал он.

В некоторых регионах России после объявления мобилизации ввели ограничения на продажу алкоголя. В частности, в Приморье запрет действует рядом с военными комиссариатами и сборными пунктами, в Забайкалье — неподалеку от воинских частей и военкоматов, Новосибирской области — также возле военкоматов и военного училища.

Теги
запрет на продажу алкоголя алкоголь частичная мобилизация Карелия
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