Военком Карелии рассказал о возврате добровольцев из-за «злоупотреблений»

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Некоторых добровольцев из Карелии, решивших участвовать в боевых действиях на Украине, вернули домой из-за «злоупотреблений», заявил военный комиссар республики Андрей Артемьев во время совместной прямой линии с главой региона Артуром Парфенчиковым и руководителем местного министерства социальной защиты Ольгой Соколовой.

«Не скрываю, что даже и в наших подразделениях «Онего» и «Ладога» были люди, которые приказом командира части по той или иной причине увольнялись, были уволены по различным причинам, основаниям, прежде всего по понятным злоупотреблениям», — сказал военком. Сколько именно человек вернули, он не уточнил.

Артемьев отметил, что некоторые мобилизованные после призыва начинают меняться и избавляются от вредных привычек. «Люди в период прохождения военной службы по мобилизации, они начинают меняться. Уходит праздность. Определенные злоупотребления. Еще попытки какие-то есть, на первых месяцах, первых неделях, дальше они остаются в прошлом. Человек четко осознает, для чего он живет, к чему он стремится, что он должен», — сказал он. Военком также упомянул добровольца, который во время службы избавился от «этой привычки пагубной».