В Приморье запретили продажу алкоголя в период мобилизации в 4 поселках

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В Приморском крае ввели запрет на продажу алкоголя на части территорий поселков Сибирцево, Ильинка, Сергеевка и Бамбурово, говорится в телеграм-канале правительства региона.

«Продажа алкогольной продукции в магазинах, расположенных в радиусе 300 м от зданий военных комиссариатов и 500 м от сборных пунктов, <...> будет ограничена», — сказано в сообщении.

Власти уточнили, что мера необходима для обеспечения «стабильной обстановки и правопорядка на территориях военных комиссариатов при доставке призывников к пунктам мобилизации».

Запрет ввели сразу после принятия в регионе закона, согласно которому разрешается ограничение продажи алкоголя в период мобилизации, соответствующий документ размещен на сайте Законодательного собрания региона.

В нем говорится, что допускается введение запрета розничной продажи алкоголя (за исключением заведений) на территории отдельных населенных пунктов края в период мобилизации и режима ЧС.

Подобные меры уже введены и в других регионах: Забайкальском крае (запрет действует на территории возле военкоматов и воинских частей), Новосибирской области (также возле военкоматов и военного училища), на некоторых территориях Бурятии, Амурской области и в других регионах.