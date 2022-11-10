Представитель России не исключил доступ МАГАТЭ на объекты в Севастополе

Представитель России заявил в ООН о готовности пригласить МАГАТЭ на объекты в Севастополе

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Россия готова допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты в Севастополе, сообщил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год представитель российской делегации Александр Шевченко. Трансляция выступления шла на медиаресурсе ООН.

«Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ. Российская Федерация готова по запросу предоставить на них доступ. Эти установки не имеют никакого отношения к применению гарантий на Украине», — сказал Шевченко.

Ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев ранее сообщал, что три ядерных объекта вуза — исследовательский ядерный реактор ИР-100, критический ядерный стенд «Стенд физический», подкритический ядерный стенд — получили лицензии. ИР-100 ввели в эксплуатацию в 1967 году, но сейчас его материально-техническая база не соответствует требованиям, работы по его подготовке к использованию завершат не ранее 2026 года.

Если на ядерный объект распространяются гарантии МАГАТЭ, то это значит, что агентство вправе удостовериться в использовании объекта по назначению, а ядерного материала — в мирных целях, отмечает агентство.

В начале ноября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам проверки, проведенной на трех украинских ядерных объектах после заявлений России о том, что на них могут проводить разработку «грязной» бомбы. Агентство заявило, что не нашло признаков незаявленной ядерной деятельности на них. Киев ранее отвергал обвинения Москвы в планировании провокаций с такой бомбой.