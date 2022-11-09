МИД подтвердил подготовку встречи с США по ядерным ракетам

Захарова: сессия российско-американской комиссии по ДСНВ пройдет в ближайшее время

Речи о выходе России из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не идет, диалог на эту тему с США не прекращался, заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

«В частности, в скором времени должна состояться очередная сессия двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ», — рассказала она. По словам Захаровой, говорить «о некоем переговорном процессе» сейчас «не совсем уместно» — это скорее «прикладная постоянная работа».

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