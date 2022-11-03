Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Биньямин Нетаньяху (в центре) (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Премьер Израиля Яир Лапид в «Твиттере» поздравил лидера оппозиции экс-премьера Биньямина Нетаньяху с победой на выборах.

«Государство Израиль превыше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха на благо народа Израиля и государства Израиль», — написал Лапид.

Премьер-министр также сказал, что поручил всем ведомствам подготовить упорядоченную передачу власти.

1 ноября в Израиле прошли внеочередные выборы в кнессет (израильский парламент). Это уже пятые выборы за последние четыре года. В конце июня кнессет в очередной раз проголосовал за самороспуск на фоне разногласий внутри парламента. До этого кнессет распускали в прошлом году, после того как депутаты не смогли утвердить бюджет страны.

Праворелигиозный блок Нетаньяху одержал победу. Его партия «Ликуд» получила больше всего мандатов в 120-местном кнессете — 32.

Нетаньяху занимал должность премьер-министра Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год, поставив рекорд пребывания во главе страны. Он лидер партии «Ликуд» с 1993 года. В настоящий момент он находится под следствием: в отношении него возбуждено сразу три дела. Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Эти обвинения были выдвинуты против него после его проигрыша на выборах в 2021 году и потери иммунитета.

Яир Лапид занял пост премьер-министра в июне этого года, после того как его партия «Йеш атид» получила 17 мест в кнессете и президент Реувен Рилин дал ему мандат на формирование правительства. До этого он был главой МИДа страны.