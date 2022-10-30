Посол Украины рассказал о «секретном оружии» в отношениях с Израилем
Украина рассчитывает, что администрация президента США Джо Байдена усилит давление на Израиль, чтобы страна отошла от своей позиции отказа от военной помощи Киеву. Об этом пишет издание The Hill.
«США — единственная страна, к которой прислушивается Израиль», — заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в телефонном разговоре с изданием.
Киев полагает, что «поставки Ираном России беспилотных летательных аппаратов» также убедят Тель-Авив оказать помощь украинской стороне и поставить ей средства ПВО.
По словам Корнийчука, за последние недели переговоры с Израилем продвинулись «по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной», — одним из таких вопросов названа система предупреждения гражданского населения о приближающихся ракетных обстрелах.
По данным The Hill, Корнийчук каждую неделю встречается с послом США в Израиле Томом Найдсом.
«Я шучу, но я называю его [Найдса] нашим секретным оружием. Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же, нам нужно изменить эту главную тенденцию, которая отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и расширить военно-техническое сотрудничество», — сказал он.
Корнийчук также выразил желание, чтобы администрация Байдена более тщательно изучила, как Израиль соблюдает западные санкции в отношении России. Он отметил, что для Киева соблюдение Тель-Авивом антироссийских санкций является вторым по значимости вопросом после поставок вооружений.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц 24 октября в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что его страна не будет передавать Киеву оружие. Он объяснил, что у страны есть «эксплуатационные ограничения», которые этому препятствуют.
В то же время Ганц подчеркнул, что «Израиль на стороне Украины», направляет ей гуманитарную помощь и готов предоставить системы гражданского оповещения.
The New York Times со ссылкой на источники ранее писала, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских беспилотников.
Евросоюз и Великобритания ввели санкции против иранского производителя беспилотников Shahed: они считают, что Тегеран передает БПЛА Москве для использования на Украине. Иран и Россия это отвергают, называют дезинформационной кампанией.
«Цель западных коллег ясна: они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — говорил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.