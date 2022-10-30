Посол Украины рассказал о «секретном оружии» в отношениях с Израилем

Посол Украины в Израиле каждую неделю встречается с американским коллегой, которого он называет «секретным оружием», чтобы повлиять на Тель-Авив и изменить тенденцию, которая «отличает позицию страны от демократического мира»

Евгений Корнийчук (Фото: Corinna Kern / Reuters)

Украина рассчитывает, что администрация президента США Джо Байдена усилит давление на Израиль, чтобы страна отошла от своей позиции отказа от военной помощи Киеву. Об этом пишет издание The Hill.

«США — единственная страна, к которой прислушивается Израиль», — заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в телефонном разговоре с изданием.

Киев полагает, что «поставки Ираном России беспилотных летательных аппаратов» также убедят Тель-Авив оказать помощь украинской стороне и поставить ей средства ПВО.

По словам Корнийчука, за последние недели переговоры с Израилем продвинулись «по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной», — одним из таких вопросов названа система предупреждения гражданского населения о приближающихся ракетных обстрелах.

По данным The Hill, Корнийчук каждую неделю встречается с послом США в Израиле Томом Найдсом.

«Я шучу, но я называю его [Найдса] нашим секретным оружием. Вот почему мы обсуждаем различные меры поддержки, и опять же, нам нужно изменить эту главную тенденцию, которая отличает позицию Израиля от остального демократического мира, и расширить военно-техническое сотрудничество», — сказал он.

Корнийчук также выразил желание, чтобы администрация Байдена более тщательно изучила, как Израиль соблюдает западные санкции в отношении России. Он отметил, что для Киева соблюдение Тель-Авивом антироссийских санкций является вторым по значимости вопросом после поставок вооружений.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 24 октября в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что его страна не будет передавать Киеву оружие. Он объяснил, что у страны есть «эксплуатационные ограничения», которые этому препятствуют.

В то же время Ганц подчеркнул, что «Израиль на стороне Украины», направляет ей гуманитарную помощь и готов предоставить системы гражданского оповещения.

The New York Times со ссылкой на источники ранее писала, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских беспилотников.

Евросоюз и Великобритания ввели санкции против иранского производителя беспилотников Shahed: они считают, что Тегеран передает БПЛА Москве для использования на Украине. Иран и Россия это отвергают, называют дезинформационной кампанией.

«Цель западных коллег ясна: они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — говорил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.