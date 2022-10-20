Премьер Израиля назвал частным мнением слова министра об оружии для Киева
Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай выразил свое личное мнение, призвав правительство оказывать Украине военную помощь, заявил в интервью RTVI израильский премьер Яир Лапид. По его словам, это мнение не совпадает с официальной позицией государства.
«Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства», — подчеркнул он.
Лапид отметил, что он как премьер-министр должен заботиться о национальной безопасности и соблюдении интересов своей страны, но при этом четко давать понять, что Израиль в российско-украинском конфликте поддерживает Киев.
Шай заявил, что Израиль должен начать поставлять Украине военную помощь, 16 октября, после публикации Washington Post о планах Ирана снабжать Россию баллистическими ракетами. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал возможные поставки оружия «киевскому режиму» опрометчивым шагом, который разрушит российско-израильские отношения.
Источники издания Walla сообщили, что слова Шая не отражают позицию правительства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября заявил, что Киев направит правительству Израиля ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы ПВО и начать «качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий». Haaretz писал, что израильская сторона в последний момент отклонила запрос Киева на телефонный разговор министров обороны.
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц впоследствии заявил, что страна не поставляет и не будет поставлять Украине оружие, ограничиваясь гуманитарной и медицинской помощью. Ганц сослался на «ограничения» и «множество оперативных соображений».