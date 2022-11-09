Сенатор Косачев: предпосылок к налаживанию диалога США и России после выборов нет

Косачев не увидел предпосылок диалога с парламентариями США после выборов

Константин Косачев (Фото: Совет Федерации РФ)

Предпосылок к налаживанию диалога между парламентариями России и США после американских выборов нет, антироссийский настрой имеет там консенсусный характер. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает ТАСС.

«Не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер», — сказал сенатор, отметив, что «был бы рад ошибиться».

Россия не будет проявлять инициативу в этом вопросе, отметил Косачев, но готова откликнуться на такой запрос со стороны Вашингтона. «Диалог был прерван не по нашей инициативе. Не нам ее сейчас и проявлять», — сказал сенатор.

Косачев отметил, что у парламентской дипломатии по определению более широкий диапазон возможностей. Сенатор уверен, что «он должен быть задействован, даже когда не работают другие каналы связи».

В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала, что советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Позднее Салливан рассказал, что США «имели возможность провести контакты с Россией на высоком уровне» в целях недопущения использования ядерного оружия. В МИДе говорили, что по Украине переговоры с Соединенными Штатами не ведутся.

В США 8 ноября прошли выборы в конгресс. По состоянию на 11:00 мск (3:00 по Нью-Йорку) республиканцы лидируют в палате представителей с показателем 195 мест против 176. В сенате места разделились поровну: у каждой из партий по 48 кресел, судьба еще четырех неясна. Согласно прогнозу NBС, республиканцы возвращают контроль над палатой представителей с перевесом в один голос: 218 против 217 у демократов.