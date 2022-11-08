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Регулятор сообщил о заполнении газовых хранилищ Германии почти на 100%

Федеральное сетевое агентство ФРГ: газовые хранилища заполнены на 99,5%
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Газовые хранилища Германии заполнены на 99,54%, сообщается на сайте Федерального сетевого агентства страны.

В крупнейшем подземном газохранилище страны «Реден» уровень хранения достигает 93,75%, уточнил регулятор. В агентстве отметили снижение потребления газа. Так, в последнюю неделю октября это было обусловлено более теплой погодой. Температура была примерно на 3 °C выше, чем в прошлые четыре года, когда потребление было выше нынешнего уровня.

Регулятор добавил, что поставки газа в ФРГ на данный момент стабильны и их безопасность гарантирована. Цены на газ снизились, но агентство призвало потребителей быть готовыми «адаптироваться к значительно более высоким ценам на газ». Кроме того, регулятор напомнил о необходимости экономии. В частности, речь идет о сокращении использования газа на 20%.

Глава сетевого агентства Клаус Мюллер 6 ноября отмечал, что ФРГ накопила много газа, «но зима может длиться долго». В ЕС ранее допускали, что нынешняя зима будет «исключительной» ввиду изменений в газовых поставках. «Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», — говорил глава дипломатии союза Жозеп Боррель.

В марте этого года Боррель указывал, что 40% импорта газа в ЕС приходилось на Россию. Однако Европа стала отказываться от российских углеводородов и искать новых поставщиков. Кроме того, поставки из России снизились из-за разрушения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которые имели наибольшую мощность по сравнению с другими трубопроводами.


Глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал, что наступающую зиму Европа, вероятно, переживет, но к весне запасы газа в хранилищах сократятся до 5%, и возникнет проблема закачки газа к следующим зимам. Он также предупредил, что в аномально холодные дни предстоящей зимы могут замерзнуть «целые города, целые земли» Европы.

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