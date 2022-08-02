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Боррель допустил нехватку газа в Европе предстоящей зимой

«Газпром» GAZP ₽192 -1,67% Купить
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

В Европейском союзе не могут однозначно ответить, хватит ли существующих запасов газа на зиму. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 

«Зима приходит каждый год, но та, с которой мы столкнемся, обещает быть исключительной. Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», — написал он в Twitter.

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По словам Борреля, цены на газ в ЕС сейчас в четыре раза больше расценок на конец февраля, а также в десять раз больше прошлогодних цен. «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», — добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 июля сообщила, что Россия сократила или полностью прекратила поставки газа 12 странам ЕС. При этом она не назвала конкретные страны. Фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока российского газа и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая, по ее словам, «создает трудности» для жителей европейских стран.

26 июля страны ЕС пришли к «политическому соглашению» о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Мера будет действовать с 1 августа 2022-го до конца марта 2023 года. Страны сами будут решать, каким именно образом сокращать потребление газа.

В июне «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку», сославшись на задержку с отправкой в Россию турбины Siemens, которая находилась на ремонте в Канаде и вернуть которую обратно не получалось из-за антироссийских санкций. Сейчас компания поставляет по трубе только 33 млн куб. м газа в сутки из плановых 167 млн. На этом фоне в Европе выросли цены на энергоносители, а власти стран ЕС заговорили об угрозе энергетического кризиса. 

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