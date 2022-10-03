Россия ввела санкции против бывшего газохранилища «Газпрома» в Германии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 16:13
Рогозин счел твит Маска об Украине следствием влияния русской женщины Политика, 22:17
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 22:15
Президент Болгарии объяснил несогласие с членством Украины в НАТО Политика, 22:09
СКА отыграл у ЦСКА две шайбы и победил в овертайме Спорт, 22:07
Организаторы Лондонского марафона сообщили о смерти 36-летнего участника Спорт, 21:49
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 21:49
Медведев напомнил о подрыве США нефтехранилищ и трубопровода в Никарагуа Политика, 21:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Рублев счел условие МОК осудить спецоперацию возможностью выбора карьеры Спорт, 21:40
«Крылья Советов» и «Краснодар» не забили друг другу мячей в РПЛ Спорт, 21:36
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 21:26
Россия ввела санкции против бывшего газохранилища «Газпрома» в Германии Политика, 21:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 21:02
Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции Бизнес, 20:50
Война санкций ,  
0 

Россия ввела санкции против бывшего газохранилища «Газпрома» в Германии

Еще один бывший зарубежный актив «Газпрома» за рубежом попал под российские санкции. В санкционный список попало газохранилище, которое компания развивала вместе с немецким партнером
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Россия вводит санкции против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления правительства.

В список юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры, оказался оператор проекта «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» — совместное предприятие, созданное в 2009 году «дочкой» российского газового гиганта, «Газпром экспортом», и немецкой VNG AG, одной из крупнейших газовых компаний Германии.

Проект ПХГ «Катарина» до начала военных действий на Украине на паритетных началах реализовывали «Газпром» и немецкая газовая компания VNG.

Указ об ответном российском санкционном списке Владимир Путин подписал 3 мая. Указ запрещает российским компаниям и учреждениям совершать сделки с подсанкционными лицами. В этот список, к примеру. были включены бывшие зарубежные «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania, участие в которых компания завершила в апреле.

Россия ввела санкции против бывших «дочек» «Газпрома»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

ПХГ «Катарина» находится вблизи города Бернбург (расположен к юго-западу от Берлина). На проектную мощность оно должно было выйти в 2025 году. По планам в его составе должно было быть 12 каверн, активный объем — примерно 650 млн куб. м, а мощность по отбору — 26 млн куб. м в сутки. Сейчас доступная активная емкость газохранилища составляет около 520 млн куб. м.

Бывший партнер «Газпрома» по проекту, VNG, находится в кризисном состоянии, и, как писало агентство Bloomberg, власти Германии сейчас ведут переговоры о получении в нем контролирующей доли. 21 сентября по аналогичной схеме была национализирована энергетическая компания Uniper.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Ethereum перешел на новый алгоритм. Что это значит и что будет с валютой
Прогнозы
Pro
Как в 2022 году изменился внутренний туризм
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги
Инструкции
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Газпром Германия газохранилище
Материалы по теме
В Румынии сообщили об обысках в «дочке» «Газпром нефти» из-за шпионажа
Бизнес
Польша ввела санкции против «Газпром экспорта»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter