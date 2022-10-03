Россия ввела санкции против бывшего газохранилища «Газпрома» в Германии

Еще один бывший зарубежный актив «Газпрома» за рубежом попал под российские санкции. В санкционный список попало газохранилище, которое компания развивала вместе с немецким партнером

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Россия вводит санкции против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления правительства.

В список юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры, оказался оператор проекта «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» — совместное предприятие, созданное в 2009 году «дочкой» российского газового гиганта, «Газпром экспортом», и немецкой VNG AG, одной из крупнейших газовых компаний Германии.

Проект ПХГ «Катарина» до начала военных действий на Украине на паритетных началах реализовывали «Газпром» и немецкая газовая компания VNG.

Указ об ответном российском санкционном списке Владимир Путин подписал 3 мая. Указ запрещает российским компаниям и учреждениям совершать сделки с подсанкционными лицами. В этот список, к примеру. были включены бывшие зарубежные «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania, участие в которых компания завершила в апреле.

ПХГ «Катарина» находится вблизи города Бернбург (расположен к юго-западу от Берлина). На проектную мощность оно должно было выйти в 2025 году. По планам в его составе должно было быть 12 каверн, активный объем — примерно 650 млн куб. м, а мощность по отбору — 26 млн куб. м в сутки. Сейчас доступная активная емкость газохранилища составляет около 520 млн куб. м.

Бывший партнер «Газпрома» по проекту, VNG, находится в кризисном состоянии, и, как писало агентство Bloomberg, власти Германии сейчас ведут переговоры о получении в нем контролирующей доли. 21 сентября по аналогичной схеме была национализирована энергетическая компания Uniper.