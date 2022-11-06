В Германии призвали экономить газ из-за снижения запасов в хранилищах

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал граждан и компании к экономии энергии в связи со снижением уровня газа в хранилищах. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Мы накопили много газа, но зима может длиться долго», — написал Мюллер, отметив, что показатель снизился незначительно.

По данным на 3 ноября, объем запасов газа снизился на 0,03%, до 99,26%. При этом Мюллер отметил, что в отдельных хранилищах по-прежнему отмечается рост запасов.

При этом, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, которые приводит «Интерфакс», сразу пять стран ЕС начали расходовать накопленные на зиму запасы газа. Речь идет о Германии, Франции, Италии, Нидерландах и Польше.

В целом по ЕС за 3 ноября прирост запасов составил лишь 0,03 процентных пункта, в отбор достиг уже 78% от параллельно продолжающейся закачки. В Gas Infrastructure Europe прогнозируют, что с учетом дальнейшего понижения температуры в пятницу, есть все шансы увидеть переход к нетто-отбору газа в целом по ЕС.

Сейчас уровень запасов составляет 95,04% — это более 102 млрд куб. м активного газа. Ранее в «Газпроме» предупреждают, что «нагрузка на пункты хранения газа (ПХГ) Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка».

Как 4 ноября писало агентство Bloomberg, европейские страны потратили почти $105 млрд на заполнение своих газовых хранилищ. Кроме того, руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research (Великобритания) Анис Ганболд заявила, что в следующем году цифра только увеличится, поскольку за зиму имеющиеся запасы истощатся.

На протяжении последних лет цены на газ в Европе неоднократно обновляли исторические максимумы. Рост цен усилился после начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны ЕС. Так, если в 2021 году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м — в Евросоюз и Турцию, то с начала этого года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился на 37,4% (данные на 1 сентября).

Это связано как с антироссийскими санкциями, которые мешают проводить оплату, так и с недавними диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», в результате которых газ по этим ниткам полностью перестал идти.