Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Маск позволит прикреплять длинные тексты к твитам Технологии и медиа, 02:29
В Румынии ответили на слова Путина о территориальных претензиях к Украине Политика, 02:13
Бивол нанес мексиканцу первое поражение и защитил чемпионский титул Спорт, 01:55
Десятки тысяч итальянцев устроили марш мира против поставок оружия Киеву Политика, 01:39
В Германии призвали экономить газ из-за снижения запасов в хранилищах Экономика, 01:33
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
Минобороны сообщило о подготовке провокации боевиками в Сирии Политика, 00:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Стремоусов заявил о подготовке наступления на Херсонскую область Политика, 00:23
В кафе на горе Ай-Петри в Крыму произошел пожар Общество, 05 ноя, 23:53
Карьера смолоду: почему подростки хотят работать Партнерский проект, 05 ноя, 23:41
Подоляк призвал нанести удары по производителям дронов в Иране Политика, 05 ноя, 23:32
Украина восстановила внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС Политика, 05 ноя, 23:13
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 05 ноя, 22:52
Шольц счел ядерное оружие «чертой, которую нельзя переходить» Политика, 05 ноя, 22:49
Война санкций ,  
0 

В Германии призвали экономить газ из-за снижения запасов в хранилищах

«Газпром» GAZP ₽169,14 +0,85% Купить

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал граждан и компании к экономии энергии в связи со снижением уровня газа в хранилищах. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Мы накопили много газа, но зима может длиться долго», — написал Мюллер, отметив, что показатель снизился незначительно.

По данным на 3 ноября, объем запасов газа снизился на 0,03%, до 99,26%. При этом Мюллер отметил, что в отдельных хранилищах по-прежнему отмечается рост запасов.

При этом, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, которые приводит «Интерфакс», сразу пять стран ЕС начали расходовать накопленные на зиму запасы газа. Речь идет о Германии, Франции, Италии, Нидерландах и Польше.

В целом по ЕС за 3 ноября прирост запасов составил лишь 0,03 процентных пункта, в отбор достиг уже 78% от параллельно продолжающейся закачки. В Gas Infrastructure Europe прогнозируют, что с учетом дальнейшего понижения температуры в пятницу, есть все шансы увидеть переход к нетто-отбору газа в целом по ЕС.

Сейчас уровень запасов составляет 95,04% — это более 102 млрд куб. м активного газа. Ранее в «Газпроме» предупреждают, что «нагрузка на пункты хранения газа (ПХГ) Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка».

Как 4 ноября писало агентство Bloomberg, европейские страны потратили почти $105 млрд на заполнение своих газовых хранилищ. Кроме того, руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research (Великобритания) Анис Ганболд заявила, что в следующем году цифра только увеличится, поскольку за зиму имеющиеся запасы истощатся.

На протяжении последних лет цены на газ в Европе неоднократно обновляли исторические максимумы. Рост цен усилился после начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны ЕС. Так, если в 2021 году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м — в Евросоюз и Турцию, то с начала этого года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился на 37,4% (данные на 1 сентября).

Это связано как с антироссийскими санкциями, которые мешают проводить оплату, так и с недавними диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», в результате которых газ по этим ниткам полностью перестал идти.

Теги
газ Германия ЕС поставки газа
Материалы по теме
Bloomberg оценил возможные убытки экс-«дочки» «Газпрома» в ФРГ в €1 млрд
Бизнес
Bloomberg узнал, что ЕС потратил $105 млрд на заполнение газовых хранилищ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter