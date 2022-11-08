Швеция пообещала выполнить соглашение с Турцией по членству в НАТО

Улоф Кристерссон (Фото: Michael Campanella / Getty Images)

Премьер Швеции Улоф Кристерссон после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Стокгольм приложит все усилия для выполнения соглашений с Анкарой по членству страны в НАТО. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Мы привержены соглашению НАТО с Турцией. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить требования соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией», — сказал Кристерссон.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае этого года. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, эти страны давали убежище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности Рабочей партии Курдистана (РПК), а также вводили против республики санкции. В июле Анкара подписала трехсторонний меморандум со Швецией и Финляндией. В соответствии с ним они должны выдать Турции членов Рабочей партии Курдистана и закрыть все организации, связанные с ней. Турция со своей стороны обязалась не препятствовать их вступлению в НАТО.

3 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу призвал скорее одобрить заявки Швеции и Финляндии, заявив, что Стокгольм изменил свое антитеррористическое законодательство. Чавушоглу в ответ заявил, что Швеция сделала недостаточно для одобрения ее заявки на вступление в НАТО Анкарой. Он отметил, что Турция не имеет претензий к заявке Финляндии, однако «важное значение придается совместному членству двух стран».

Швеция, по словам Эрдогана, должна была экстрадировать 73 человека, связанных с РПК. Правда, турецкий министр юстиции Бекир Боздаг заявил в октябре, что речь идет о 21 курде, находящемся в Швеции, и 12 в Финляндии. Президент Турции предупредил в конце октября, что до экстрадиции всех «террористов» согласие Анкары получено не будет. Стокгольм готов выдать граждан других государств, однако шведские граждане экстрадированы не будут, подчеркнул министр юстиции королевства Морган Йоханссон.

Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, писал, что Турция вряд ли ратифицирует заявки Швеции и Финляндии до конца года, а возможно, и до президентских выборов, которые пройдут в следующем году. Турецкий президент заявлял, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от предпринимаемых ими шагов по выполнению условий, выдвинутых Анкарой.