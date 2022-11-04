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Эрдоган оценил сроки одобрения членства Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдоган: сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения условий Анкары
Сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от предпринимаемых ими шагов по выполнению условий, выдвинутых Турцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает его канцелярия.
«Президент Эрдоган отметил, что темпы процесса ратификации трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и когда он будет завершен, будут определяться шагами, которые будут предприняты этими странами», — говорится в сообщении.
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