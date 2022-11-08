Умерла пострадавшая при стрельбе в ижевской школе женщина

Одна из пострадавших при стрельбе в ижевской школе умерла в московской больнице

Фото: Аделя Зиатдинова / ТАСС

В московской клинике скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Об этом сообщило министерство здравоохранения Удмуртии.

Пострадавшая была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. А.В. Вишневского. В министерстве уточнили, что в больницах лечение продолжают получать еще четыре ученика этой школы.

РБК направил запрос в пресс-службу центра НИИ им. А.В. Вишневского.

Утром 26 сентября бывший ученик ижевской школы № 88 Артем Казанцев открыл огонь в этом учебном заведении. У Казанцева было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет. После нападения на школу он покончил с собой.

СК ранее сообщал, что в результате стрельбы погибли 17 человек — 11 детей и шесть взрослых. Еще 24 человека — в том числе двое взрослых — пострадали.

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После стрельбы власти Удмуртии объявили траур в связи с вооруженным нападением на школу, он продлился до 29 сентября. Часть пострадавших вывезли в Москву.

27 сентября, на следующий день после происшествия, мэрия Ижевска сообщила, что теперь учебные заведения в городе и прилегающие территории контролируют усиленные патрули группы реагирования. Силовики провели инструктажи работников и сотрудников охранных предприятий, а также проверили работоспособность охранных сигнализаций и кнопок экстренного вызова.