В МИДе заявили о «точечных контактах» с США

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Россия и США сохраняют «точечные» контакты в сферах, где это необходимо, Москва остается открытой к взаимовыгодным диалогам, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«У нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. <...> Мы открыты к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес», — сказала она. При этом Захарова подчеркнула, что они «не имеют никакого отношения» к понятию полноформатного сотрудничества, партнерства или отношений.

Захарова уточнила, что контактируют между собой разные ведомства двух стран, в том числе по вопросам обмена заключенными.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обсуждает с Москвой важные для двусторонних отношений вопросы, например ситуацию с задержанными американцами и статус американского посольства в Москве. Он подчеркнул, что вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, не поднимаются.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев ведет переговоры с помощником российского президента Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым по Украине. «Нам нечего сказать по этой публикации. Много публикуют уток англо-саксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», — ответил на публикацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Салливан заявил, что Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях. Он отметил, что США «не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить».