В МИДе заявили о «точечных контактах» с США

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым Спорт, 12:18
Стремоусов заявил о скорой «развязке событий» в Херсоне Политика, 12:15
Стоимость акций «Детского мира» на Мосбирже упала на 26% Инвестиции, 12:15
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 12:10
В октябре в России возобновился отток средств из ПИФов Инвестиции, 12:08
Полное лунное затмение над Токио. Прямая трансляция Технологии и медиа, 12:07
Россиянка стала второй ракеткой мира в парном разряде Спорт, 12:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
NDR сообщила о найденной на «яхте Усманова» картине Марка Шагала Бизнес, 12:07
Борьба с манипуляторами и синдромом отличника: 12 книг от главы Skyeng Pro, 12:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:58
Число госпитализаций с COVID в России за сутки увеличилось в три раза Общество, 11:58
В Петербурге протестировали работу сирен оповещения. Видео Общество, 11:56
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:55
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:47
Политика ,  
0 

В МИДе заявили о «точечных контактах» с США

Представитель МИДа Захарова: Москва сохраняет «точечные контакты» с Вашингтоном
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия и США сохраняют «точечные» контакты в сферах, где это необходимо, Москва остается открытой к взаимовыгодным диалогам, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«У нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. <...> Мы открыты к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес», — сказала она. При этом Захарова подчеркнула, что они «не имеют никакого отношения» к понятию полноформатного сотрудничества, партнерства или отношений.

Захарова уточнила, что контактируют между собой разные ведомства двух стран, в том числе по вопросам обмена заключенными.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обсуждает с Москвой важные для двусторонних отношений вопросы, например ситуацию с задержанными американцами и статус американского посольства в Москве. Он подчеркнул, что вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, не поднимаются.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев ведет переговоры с помощником российского президента Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым по Украине. «Нам нечего сказать по этой публикации. Много публикуют уток англо-саксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», — ответил на публикацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Салливан заявил, что Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях. Он отметил, что США «не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить».

Теги
Персоны
переговоры США МИД Мария Захарова

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Советник Байдена сообщил о контактах с Россией из-за риска ядерной войны
Политика
WSJ узнала о контактах Салливана с Ушаковым и Патрушевым по Украине
Политика
Песков ответил словами об утках на данные о контактах Салливана и Ушакова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter