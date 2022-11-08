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Госдеп США опроверг обсуждение с Россией условий мира на Украине

Госдеп: США не обсуждают с Россией условия мира на Украине и «не мотивируют» Киев к этому
The Wall Street Journal ранее сообщила, что советник президента США Джейк Салливан уже несколько месяцев ведет переговоры с властями России по Украине. В Кремле публикацию назвали «уткой». Госдеп также опроверг информацию WSJ
Фото: U.S. State Department pool / Reuters
Фото: U.S. State Department pool / Reuters

Контакты США с Россией касаются исключительно вопросов двусторонних отношений, детали мира на Украине не обсуждаются. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы не обсуждаем с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей. Мы обсуждаем вопросы, имеющие большую важность для двусторонних отношений — ситуацию с задержанными американцами, статус нашего посольства в Москве», — сказал он.

Прайс добавил, что США не видят необходимости «оказывать давление» или «мотивировать» Украину к миру, потому что «президент Зеленский сам всегда говорит о переговорном урегулировании». «Что касается условий мира, кто будет составлять украинскую делегацию, с кем они намерены говорить, это будут решать украинские партнеры», — подчеркнул он.

С начала спецоперации российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной, однако после присоединения к России в результате референдумов ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Сам Путин в конце октября говорил, что Москва подождет, пока «созреют какие-то необходимые условия» для переговоров с Киевом. «А наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — отмечал он.

6 ноября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на публикацию указал, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но сейчас не видит возможности для них из-за позиции Киева по отказу от диалога с российской стороной. «Мы не знаем, так это или не так [по поводу публикации WP]. Есть и правдивые сообщения [в СМИ], но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией <...>. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности», — ответил он.

Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев ведет переговоры с помощником российского президента Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым по Украине. «Нам нечего сказать по этой публикации. Много публикуют уток англо-саксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», — ответил на публикацию Песков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдепартамент США переговоры Военная операция на Украине Россия
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