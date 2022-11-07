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Песков ответил словами об утках на данные о контактах Салливана и Ушакова

Пресс-секретарь Песков на сообщения о контактах Салливана и Ушакова заявил об утках в СМИ
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал The Wall Street Journal о переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с российскими чиновниками, заявил, что «англо-саксонские газеты» публикуют утки. Об этом Песков заявил на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Нам нечего сказать по этой публикации. Много публикуют уток англо-саксонские газеты», — заявил Песков. Он посоветовал обращаться в газету или в Белый дом.

Ранее WSJ писала, что Салливан проводил конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине и предостережения Москвы от применения ядерного оружия. По словам источников, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование ситуации на Украине.

При этом WSJ не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон ответила на запрос газеты словами: «Люди говорят о многом».

Сам Салливан в конце сентября говорил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются в приватном порядке. После этого замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что взаимодействие между Россией и США сохраняется по разным линиям: телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства.

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США Украина Дмитрий Песков Юрий Ушаков Николай Патрушев Джейк Салливан
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