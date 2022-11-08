Компания «Антонов» уточнила сообщения о начале строительства новой «Мрии»

Ан-225 «Мрия» (Фото: Paul Kane / Getty Images)

Украинское госпредприятие «Антонов» опровергло информацию СМИ о строительстве нового самолета Ан-225 «Мрия» вместо разрушенного во время боевых действий. Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Twitter.

«В изложении информации со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ГП «Антонов» касательно строительства новой «Мрии», распространенной изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что пока начались лишь конструкторские работы.

Эксперты считают, что сейчас есть около «30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца» самолета, пояснили в пресс-службе. Стоимость строительства «Мрии» оценивается минимум в €500 млн, но о конкретной сумме говорить рано, заявили в компании.

7 ноября издания «Страна.ua» и Bild со ссылкой на гендиректора концерна Евгения Гаврилова сообщили, что на Украине начали строить новую «Мрию». «Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», — привели издания его слова. Со ссылкой на Гаврилова СМИ также сообщили, что новый самолет готов уже на 30%.

«Мрия» был самым большим в мире транспортным самолетом на момент создания и единственным, собранным до полной готовности. Ан-225 «Мрия» разработан ОКБ им. О.К. Антонова в 1988 году. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении самолета «Мрия». В «Укроборонпроме» заявили, что самолет был разрушен во время боев на аэродромев Гостомеле, где на момент начала российской военной операции он находился на ремонте. Концерн оценил стоимость восстановления в $3 млрд.



На Украине есть второй, недостроенный экземпляр «Мрии». В 2020 году в его достройке предложили участвовать Турции, на это требовалось $800 млн, но «денег не нашли», пояснил президент.



В мае Зеленский сообщил о планах построить новую «Мрию». Он пояснил, что это «вопрос не денег, это вопрос амбиций». В июне британский миллиардер Ричард Брэнсон выразил готовность помочь в строительстве нового самолета, сообщал председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.