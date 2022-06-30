Миллиардер Брэнсон обещал помочь Украине построить самолет «Мрия»

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон готов помочь в строительстве нового транспортного самолета Ан-225 «Мрия», который был разрушен во время боевых действий на Украине. Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия в Telegram.

«Мрия» был самым большим в мире транспортным самолетом на момент создания и единственным, собранным до полной готовности. Ан-225 «Мрия» разработан ОКБ им. О.К. Антонова в 1988 году. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т.

«Мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета», — написал Арахамия.

Он рассказал, что этот и другие вопросы сотрудничества в космической сфере он обсуждал на встрече с Брэнсоном накануне, когда тот приехал в Гостомель (Киевская область). «Он (Ричард Брэнсон. — РБК) выразил готовность помогать всем, чем может», — сообщил Арахамия.

Во время поездки в Гостомель глава Virgin Galactic также интересовался возможностью восстановить аэропорт авиапредприятия «Антонов», разрушенный во время боевых действий.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении самолета. В «Укроборонпроме» пояснили, что «Мрия» был разрушен во время боев на аэродроме, где он на момент начала российской военной операции находился на ремонте.

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На Украине есть второй, недостроенный экземпляр «Мрии», его готовность оценивается в 70%. Зеленский в мае заявил о планах построить новый такой самолет.