Создатель разрушенного Ан-225 «Мрия» опроверг его вывоз на утилизацию

Самолет был разрушен в ходе боев в Гостомеле в начале российской военной операции на Украине. Издание «Страна» 27 мая сообщило, что его увезли на эвакуацию. В ГП «Антонов» эту информацию назвали ложной

Разрушенный Ан-225 "Мрия" (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинское государственное предприятие «Антонов» опровергло сообщения о вывозе самолета Ан-225 «Мрия» из аэропорта в Гостомеле для утилизации.

«В сети широко распространяется ложная информация о вывозе из аэропорта „Киев-Антонов-2“ агрегатов самолета Ан-225 „Мрия“ с целью их дальнейшей утилизации», — говорится в сообщении компании в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Там пояснили, что видеозапись, на основании которой СМИ распространяли недостоверную информацию «была снята „пиратским“ способом и распространена без согласования с ГП „Антонов“ и соответствующими государственными органами».

О том, что обломки «Мрии» увезли из аэропорта на утилизацию, написали украинские СМИ, в том числе «Страна».

Ан-225 «Мрия» был разработан ОКБ им. О.К. Антонова (прежнее название авиастроительного предприятия) в 1988 году. Он был самым большим в мире транспортным самолетом на момент создания и единственным собранным до полной готовности. Максимальная взлетная масса воздушного судна — 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, грузоподъемность — до 250 т.

Об уничтожении самолета 27 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В «Укроборонпроме» поясниил, что «Мрия» был разрушен во время боев на аэродроме, где он на момент начала российской военной операции находился на ремонте.

На Украине есть второй, недостроенный экземпляр «Мрии», его готовность оценивается в 70%. Зеленский в мае заявил о планах построить новый такой самолет.