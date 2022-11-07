На Украине начали строить новый самолет Ан-225 «Мрия»

На Украине начали строительство нового транспортного самолета Ан-225 «Мрия», который был разрушен во время боевых действий, он готов на 30%, сообщил генеральный директор украинского госпредприятия «Антонов» Евгений Гаврилов, передает «Страна.ua».

«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», — сказал Гаврилов, отметив, что новый самолет готов уже на 30%.

«Мрия» был самым большим в мире транспортным самолетом на момент создания и единственным, собранным до полной готовности. Ан-225 «Мрия» разработан ОКБ им. О.К. Антонова в 1988 году. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении самолета «Мрия». В «Укроборонпроме» пояснили, что самолет был разрушен во время боев на аэродроме Антонов в Гостомеле, где он на момент начала российской военной операции находился на ремонте. На Украине также есть второй, недостроенный экземпляр «Мрии».

Зеленский в мае заявил о планах построить новый такой самолет. «В этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. <...> Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков», — сказал он. В конце июня британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон прилетел в Гостомель и заявил, что готов помочь в строительстве нового Ан-225.