Зеленский заявил о планах достроить новый сверхтяжелый самолет «Мрия»

Об утрате единственного летного образца Ан-225 власти Украины сообщили в конце февраля. В стране есть второй, недостроенный экземпляр, в 2020 году в его достройке предлагали участвовать Турции, тогда она оценивалась в $800 млн

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за строительство нового транспортного самолета Ан-225 «Мрия», передает «Интерфакс-Украина».

«В этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. К нам обращался «Укроборонпром», коллектив «Антонова». Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков», — сказал Зеленский на встрече со студентами.

Он счел постройку «Мрии» в память о летчиках «правильной государственной позицией». Зеленский сообщил, что ранее Киев намеревался достроить второй Ан-225 и обращался с предложением участвовать в проекте к Турции. На это требовалось $800 млн, пояснил Зеленский, но «денег не нашли».

В апреле 2020 года представители конструкторского бюро «Антонов» сообщили Зеленскому, что есть второй, недостроенный самолет «в металле». Тогда украинские власти отмечали, что «Мрию» можно достроить «и теоретически, и практически».

Об утрате единственного летного экземпляра «Мрии» Зеленский сообщил в конце февраля. В «Укроборонпроме» пояснили, что по состоянию на утро 24 февраля самолет находился на аэродроме «Антонова» в Гостомеле для проведения ремонтных работ. Один из его двигателей был снят, и «улететь именно в этот день самолет не смог, хотя соответствующие команды были даны». Во время боев на аэродроме самолет был разрушен.

«Мрия» был самым большим в мире транспортным самолетом на момент создания и единственным, собранным до полной готовности. Ан-225 «Мрия» разработан ОКБ им. О.К. Антонова в 1988 году. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина — 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т.