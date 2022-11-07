В Киеве назвали два способа возвращения Крыма

Вид Крыма (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Украина рассматривает как политико-дипломатические, так и военные способы возвращения Крыма, рассказала американской газете The Daily Beast Тамила Ташева, полномочный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму.

По ее словам, «политико-дипломатический путь» является основным механизмом возвращения полуострова, но «военные компоненты» в этом процессе не исключены.

Одной из последних атак в районе Крыма был удар с использованием морских и воздушных дронов по кораблям в бухте Севастополя 29 октября. Москва назвала произошедшее «терактом» и указала, что атаку провели украинские военные с помощью британских специалистов.

Киев официально не подтверждал причастность к атаке. Там заявили, что за ней стоят «люди доброй воли». Во время атаки было повреждено одно судно и боносетевое ограждение.

31 октября российские военные в очередной раз нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин заявил, что эти действия «отчасти» были ответом на теракт в Севастополе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и страны Запада не признают итоги голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что считает вопрос принадлежности полуострова закрытым.

В середине октября на пресс-конференции в Астане он заявил, что российским военным в ходе спецоперации «пришлось зайти и воду открыть в Крым» из-за того, что власти Украины перекрыли поступавшую на полуостров воду из Днепра. «Вот как пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия — не было бы других. Вот [Крымский] мост взорвали, теперь нам нужно десять раз подумать об обеспечении сообщения с Крымом по территории», — сказал Путин.