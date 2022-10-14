Путин объяснил действия армии: «пришлось зайти и воду открыть в Крым»

Путин о действиях армии: нужно было «зайти и воду открыть в Крым»

После присоединения Крыма к России власти Украины перекрыли водоснабжение из Днепра. Оно было восстановлено в первый день российской спецоперации, сообщало Минобороны

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Российские военные в ходе спецоперации обеспечили водоснабжение Крыма, а после взрыва на Крымском мосту необходимо подумать о сообщении с полуостровом через территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в ходе пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин.

«В Крыму проживают 2,5 млн человек. [Власти Украины] взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и воду открыть в Крым. Вот как пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия — не было бы других. Вот [Крымский] мост взорвали, теперь нам нужно десять раз подумать об обеспечении сообщения с Крымом по территории [Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР). Насколько это важно для Российской Федерации?» — сказал он.

Вода из реки Днепр поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу до 2014 года. После включения полуострова в состав России украинские власти перекрыли водоснабжение с помощью дамбы. В первый же день спецоперации, 24 февраля 2022 года, Минобороны России объявило, что российские военные восстановили подачу воды.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, по официальным данным, погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны проходящего мимо железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями взрыва украинские спецслужбы.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт). Следователи установили 12 причастных к взрыву. Пятеро подозреваемых арестованы.

13 октября российский Минтранс сообщил о новом альтернативном автодорожном маршруте для грузового и транзитного транспорта в Крым. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км, время в пути — около семи часов.