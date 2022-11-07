Херсонские власти напомнили о приостановке сообщения через Днепр

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Гражданское транспортное движение с левого берега Днепра на правый по-прежнему прекращено. Об этом напомнили власти Херсонской области.

«Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу», — говорится в сообщении. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.

При этом ограничения не коснулись тех, кто перемещается с правого берега на левый.

Власти запретили движение через Днепр на прошлой неделе, 2 ноября. В Херсонской области объяснили это решение завершением эвакуационных мероприятий.1 ноября врио главы региона Владимир Сальдо говорил, что эвакуация в Херсонской области завершится за три дня. Однако два дня спустя замглавы региона Кирилл Стремоусов сообщил, что власти до сих пор работают над тем, чтобы люди, которые не успели перебраться из города, максимально быстро ушли на левый берег. 7 ноября он также заявил, что эвакуация продолжается.

Вывоз людей с правого берега Днепра на левый начался 19 октября. 31 октября зона эвакуации расширилась до 15 км по обе стороны от Днепра. Власти обещали эвакуированным единовременную выплату в размере 100 тыс. руб., а также возможность оформить сертификат на покупку жилья в России.