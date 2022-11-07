Вучич сообщил о покупке Сербией у России РЭБ «Красуха» и ЗРПК «Панцирь»

Сербия заключила с Россией контракт на покупку комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Pink.

«Сейчас у нас есть две системы «Панцирь С-1». Мы заказали и Панцирь-МЕ из России, но сейчас она не может до нас дойти. <...> Я также хочу сказать людям, что мы заказали и [комплекс РЭБ] «Красуха» и [комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотниками] «Репеллент» — сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).

По какой причине комплекс «Панцирь МЕ» не может прибыть в Сербию, Вучич не уточнил.

Российские военные сейчас применяют систему РЭБ «Красуха-С4». В 2009 году ее разработал концерн «Радиоэлектронные технологии», который входит в «Ростех», серийное производство началось в 2011 году. «Красуха-С4» подавляет спутники-шпионы, наземные радары и авиационные системы АВАКС (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления — Airborne Warning and Control System). Комплекс РЭБ «Репеллент» разработал Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ). Он способен обнаруживать радиосредства передачи данных и управления беспилотниками и подавлять работу аппаратуры, в том числе, необходимой для управления дронами. «Панцирь-МЕ» является адаптацией зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» к использованию на кораблях. «Ростех» завершил его разработку и начал серийное производство в 2017 году.

Ранее, 1 ноября, Вучич подписал указ об уничтожении всех дронов в небе над Центральной Сербией (включает всю территорию Сербии, кроме автономных краев Воеводина и Косово и Метохия). Такое решение было принято после того, как в окрестностях города Рашка на границе с Косово и Метохией заметили неизвестные беспилотники. Дроны, по данным газеты, наблюдали за базами сербской армии.

На следующий день сербские военные сбили с помощью средств радиоэлектронного подавления коммерческий дрон, который летел со стороны горного массива Копаоник в город Рашка. Его сбили в непосредственной близости от находящихся там военных объектов. В тот же день премьер-министр Сербии Ана Брнабич сказала, что над воинскими частями Сербии летали иностранные дроны.

Вучич в начале ноября приказал привести сербскую армию в боевую готовность. Поводом стало вступление в силу требования частично признанного Косово менять на территории этой республики автомобильные номера с сербских на местные.