Blic узнало, что сербские военные сбили беспилотник над Рашкой

Вид на город Рашка (Фото: Wikimedia Commons)

Сербские военные сбили беспилотник над казармами в

городе Рашка на границе с Косово и Метохией, после того как президент Александр Вучич, по данным СМИ, потребовал уничтожать все дроны, замеченные в небе над Центральной Сербией, пишет издание Blic.

По данным издания, ранее за казармами велось наблюдение, поэтому вооруженные силы страны в соответствии с приказом верховного главнокомандующего поразили беспилотник. Накануне вечером премьер-министр Сербии Ана Брнабич подтвердила, что над казармами пролетали иностранные дроны. Об этом ей сообщил президент и отдал приказ усилить охрану в воздухе. «Если это повторится, мы собьем все самолеты», — предупредила Брнабич.

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