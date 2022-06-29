Минобороны показало кадры применения комплекса «Красуха-С4» на Украине

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Косачев счел аморальным отказ Норвегии пропустить груз на Шпицберген Политика, 09:44
Фанат McDonald’s: как вопреки вредным привычкам Баффет остается в форме Pro, 09:26
Гинер выступил в суде по делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича Общество, 09:26
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 09:25
Дача у моря: спрос на дома в Крыму упал, но цены растут Недвижимость, 09:23
Курский губернатор показал фото сбитого украинского «Стрижа» Политика, 09:22
Александр Емельяненко пообещал поставить деньги на себя в бою с Дациком Спорт, 09:21
Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Pro, 09:06
Володин назвал причины укрепления рубля и заявил о риске кризиса евро Экономика, 09:03
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 09:01
ГТЛК заявила о риске срыва поставок самолетов для авиакомпании «Аврора» Бизнес, 09:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:58
Внимание и осознанность: как их развивать Pro, 08:52
Почему Рэй Далио поставил более $6 млрд на падение европейских акций Pro, 08:50

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны показало кадры применения комплекса «Красуха-С4» на Украине

Video

Российские военные применили комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» в военных действиях на Украине, сообщило Министерство обороны на сайте.

Расчет просканировал воздушное пространство, обнаружил и классифицировал воздушные объекты, а также подавил работу бортовой радиолокационной станции беспилотника украинской разведки, заявило ведомство.

По данным Минобороны, комплексы находят цели, в том числе на предельно малой высоте, воздействуют на бортовую аппаратуру, «ослепляют» объект и вынуждают набирать высоту, чтобы сделать доступными для средств противовоздушной обороны России.

В ООН сообщили о гибели более 4,7 тыс. мирных жителей на Украине
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Концерн «Радиоэлектронные технологии», который входит в «Ростех», разработал «Красуху-С4» в 2009 году, серийное производство началось в 2011 году. Минобороны получило первые комплексы еще спустя два года. Как заявлял производитель, «Красуха-С4» подавляет спутники-шпионы, наземные радары и авиационные системы АВАКС (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления — Airborne Warning and Control System).

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Нет времени управлять: на что тратят свой день современные руководители
Статьи
Pro
Вот это подарок: как избежать начисления НДФЛ и страховых взносов на мерч
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Последняя серия. Чем войдет уходящий июнь в историю «Яндекса»
Статьи
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Статьи
Pro
Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции

Теги
РЭБ Минобороны Украина оружие

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Губернатор Псковской области сообщил о гибели двух военных на Украине
Политика
В ООН сообщили о гибели более 4,7 тыс. мирных жителей на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter