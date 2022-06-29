Минобороны показало кадры применения комплекса «Красуха-С4» на Украине

Video

Российские военные применили комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» в военных действиях на Украине, сообщило Министерство обороны на сайте.

Расчет просканировал воздушное пространство, обнаружил и классифицировал воздушные объекты, а также подавил работу бортовой радиолокационной станции беспилотника украинской разведки, заявило ведомство.

По данным Минобороны, комплексы находят цели, в том числе на предельно малой высоте, воздействуют на бортовую аппаратуру, «ослепляют» объект и вынуждают набирать высоту, чтобы сделать доступными для средств противовоздушной обороны России.

Концерн «Радиоэлектронные технологии», который входит в «Ростех», разработал «Красуху-С4» в 2009 году, серийное производство началось в 2011 году. Минобороны получило первые комплексы еще спустя два года. Как заявлял производитель, «Красуха-С4» подавляет спутники-шпионы, наземные радары и авиационные системы АВАКС (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления — Airborne Warning and Control System).

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.