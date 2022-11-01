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Сербия привела армию в боевую готовность из-за новых требований Косово

Президент Сербии Вучич привел армию в боевую готовность из-за новых требований Косово
Сербия не готовится к войне, но и не будет расслабляться, объяснил министр обороны страны. В Косово с 1 ноября начали выдавать предупреждения водителям, которые используют сербские номера, а не местные
Фото: Predrag Milosavljevic / Global Look Press
Фото: Predrag Milosavljevic / Global Look Press

По приказу президента Александра Вучича армия Сербии приведена в состояние боевой готовности. Поводом стало вступление в силу требования Косово менять на территории этой республики автомобильные номера с сербских на местные, сообщил Happy TV министр обороны Сербии Милош Вучевич.

«Президент республики, как верховный главнокомандующий, отдал приказ сербской армии быть в состоянии готовности, поднять боевую готовность до уровня, когда она может ответить на любую угрозу», — сказал он.

Вучевич отметил, что Косово, вероятно, не хочет эскалации конфликта и нацелено решать проблемы в формате диалога, как и Сербия, но Белград не может расслабляться.

«Когда Сербия говорит о мире и стабильности, это не значит, что мы слабы, что нас могут беспокоить и унижать», — пояснил министр. Он отметил, что страна не готовится к войне, но должна быть готова «ко всему».

С 1 ноября Республика Косово требует, чтобы автомобили на ее территории ездили с местными номерами RKS, а не с сербскими. До 21 апреля следующего года водителям разрешают проводить перерегистрацию, а с 21 ноября 2023-го будут штрафовать, если на автомобиле будут сербские номера с буквами, обозначающими города Косово.

Сейчас водителям вручают предупреждения, пишет РТС. Но на погранпереходе Яринье между Сербией и Косово пока спокойно. Глава муниципалитета Северная Митровица в Косово, где живут сербы, Милан Радоевич заявил, что те не собираются вносить изменения в номерные знаки, но не будут создавать властям каких-либо проблем, пока им действительно не назначат штрафы.

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США призывали Косово не спешить с введением номеров, поскольку это отвечает «интересам достижения прогресса в диалоге при содействии ЕС по нормализации отношений между Косово и Сербией», говорилось в заявлении Госдепартамента.

В августе конфликт между Приштиной и Белградом обострился в очередной раз из-за намерения Косова признать недействительными сербские документы. В итоге власти республики решили отложить принятие этого закона до сентября. В конце августа в ЕС сообщили, что стороны урегулировали вопрос и согласились отменить документы на въезд/выезд для держателей как сербских, так и косовских документов.

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Лилия Пашкова
Сербия Косово боевая готовность Александр Вучич Армия
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