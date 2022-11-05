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Власти Косово опровергли отправку спецназа на населенный сербами север

Полиция Косово опровергли отправку спецназа в город Косовска-Метровица
Сербские СМИ сообщают об отправке спецназа Косово в населенный сербами город на севере, Приштина это опровергает. 5 ноября сербы вышли из всех институтов власти частично признанной республики
Косовска-Митровица
Косовска-Митровица (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Власти частично признанного Косово не направляли спецназ в город Косовска-Метровица на севере республики (населен преимущественно сербами), сообщает портал Koha со ссылкой на полицию.

Ведомство заявило, что следит за событиями в стране, «принимает необходимые, разумные и законные меры» для обеспечения безопасности и готово отреагировать «в случае нарушения конституционного строя».

Пресс-секретарь косовской полиции Баки Келяни также отрицает информацию о том, что бойцы ROSU (спецназа республики) вошли в Косовску-Митровицу и продвигаются на север, передает Telegraf.

Вместе с тем Koha пишет, что в распоряжении портала есть видео из города, на котором видны бронированные машины полиции. Ранее об отправке туда спецназа сообщили сербские «Вечерне новости».

Днем 5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти Косово, в том числе органов правосудия и полиции на севере республики. Это произошло после решения Приштины уволить сербского полицейского — директора Северного регионального управления ведомства из Косова и Метохии. Премьер-министр Косово Альбин Курти в ответ призвал косовских сербов «не поддаваться манипуляциям сербских властей» и не отказываться от сотрудничества с Приштиной.

С 1 ноября Косово требует, чтобы автомобили на ее территории ездили с местными номерами RKS, а не с сербскими. До 21 апреля следующего года водителям разрешают проводить перерегистрацию, а с 21 ноября 2023-го будут штрафовать, если на автомобиле будут сербские номера с буквами, обозначающими города Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич приказал привести армию в боевую готовность. Он заявил, что Белград не хочет эскалации и не готовится к войне, но должен быть готов «ко всему».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Косово Сербия спецназ
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