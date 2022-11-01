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Сербская газета узнала о приказе Вучича сбивать дроны над частью Сербии

«Вечерние новости»: Вучич приказал уничтожать вражеские дроны над Центральной Сербией
Александар Вучич (справа)
Александар Вучич (справа) (Фото: Koca Sulejmanovic / EPA / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич издал указ, предписывающий уничтожать все беспилотники противника, замеченные в небе над Центральной Сербией, пишет газета «Вечерние новости», не указывая источник.

Центральная Сербия включает всю территорию Сербии, кроме автономных краев Воеводина и Косово и Метохия. На западе граничит с Черногорией и Боснией и Герцеговиной, а на востоке — с Румынией, Болгарией и Македонией.

Президент принял такое решение после того, как в окрестностях города Рашка на границе с Косово и Метохией заметили неизвестные беспилотники. Дроны, по данным газеты, наблюдали за базами сербской армии.

Сопроводить и при необходимости уничтожить их направили истребители МиГ-29 ВВС Сербии. Сразу после этого дроны покинули воздушное пространство Центральной Сербии, пишет газета.

Днем 1 ноября военные гарнизоны города Рашка посещал вице-премьер Сербии и министр обороны страны Милош Вучевич, его сопровождал начальник Генштаба Милан Мойсилович, говорили в Минобороны Сербии.

Ранее в тот же день Вучич приказал привести армию Сербии в боевую готовность. Поводом стало вступление в силу требования Косово менять на территории этой республики автомобильные номера с сербских на местные. Косово, которое считает себя независимым государством, требует, чтобы водители ездили на ее территории с местными номерами, а не с сербскими. До 21 апреля 2023 года транспортные средства можно перерегистрировать. С 21 ноября 2023 года власти намерены штрафовать владельцев машин с сербскими номерами с буквами, обозначающими города Косово.

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