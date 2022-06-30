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Политика ,  

В Совбезе пообещали не закрывать окно в Европу

Россия не собирается закрывать окно в Европу, но не допустит, чтобы через него в страну «пробралось» что-то, что может навредить, заявил замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Россия не собирается закрывать окно в Европу, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

«Окно в Европу закрывать не будем, но сделаем все возможное, чтобы через это окно к нам не пробралось ничего, что может России навредить», — сказал Венедиктов.

По его мнению, единственно правильный путь для страны — «оставаться Россией» и не пытаться причислить себя к тому или иному региону, чему учит история. Россия, убежден замсекретаря Совбеза, «слишком обширна, уникальна и многолика в историческом, духовном, культурном отношении, чтобы быть частью чего-то».

Венедиктов назвал Петра I прагматиком, который, помимо Европы, стремился прорубить окно и в других направлениях, «активно налаживал связи с Китаем, Персией, готовил экспедиции к тихоокеанскому побережью Америки».

Глава РПЦ исключил изоляцию России, которая сама выбирает себе друзей
Политика
Фото:Виталий Пивоварчик / БелТА / ТАСС

О том, что «никто ничего закрывать не планирует», в начале июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Россия закрыть окно в Европу.

Российские власти неоднократно исключали возможность изоляции страны. В середине апреля президент Владимир Путин счел невозможным «жестко изолировать в современном мире» какую-либо страну, а «такую огромную страну, как Россия, так точно». Отделить Россию от экономики, политики, торговли нельзя, несмотря на «недружественные, а точнее враждебные» попытки это сделать, заверили позднее в Кремле.

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При этом Россия не намерена делать первые шаги в налаживании отношений с Западом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «В условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», — отметил он.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Россия Совбез изоляция

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