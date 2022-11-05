Спикер Думы Володин запустил опрос об отказе от праздничных мероприятий на Новый год

Володин запустил опрос об отказе от мероприятий в честь Нового года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале предложил обсудить, стоит ли отказываться от праздничных мероприятий в честь наступающего Нового года.

«Вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий — корпоративов, концертов, салютов?» — спросил Володин и запустил опрос по данной теме.

Предложено три варианта ответа: отменить любые праздничные мероприятия; оставить детские мероприятия и новогодние елки; праздновать как обычно.

По данным на 10:00 мск 5 ноября, большинство (66%) участников высказалось за то, чтобы провести праздник для детей. При этом 23% выступают за отмену любых празднований. Меньше всего людей (11%) поддержали празднование Нового года в обычном формате.

Ранее на фоне объявления в стране частичной мобилизации в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Крыму, Курской, Ростовской областях и других городах и регионах власти решили отказаться от массовых гуляний в честь праздника. Мероприятия для детей там обещали провести. В отдельных субъектах рассказали, что не будут закупать новые украшения для городов, а используют прошлогодние. Сэкономленные средства в том числе планировали использовать на помощь мобилизованным.

Минобороны заявило, что в такой мере нет нужды, поскольку ведомство располагает всем необходимым для оснащения войск. В Кремле сочли идею отмены новогодних праздников в нынешнем году преждевременной, сообщали источники «РИА Новости» и «Интерфакса».