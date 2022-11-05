Врио главы ДНР Пушилин сообщил о продвижении в направлениях Майорска и Первомайского

Пушилин сообщил о продвижении в направлениях Майорска и Первомайского

На линии соприкосновения ситуация по-прежнему «стабильно тяжелая», однако есть и продвижения российской армии, в частности, в направлении поселка Майорск и села Первомайское, сообщил врио главы Донецкой народной Республики Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Я думаю, очень скоро Майорск будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк «Сомали» по направлению Первомайского», —заявил он.

Поселок Майорск находится на северной окраине города Горловка в Донецкой области. В этой местности находился один из контрольных пунктов въезда — выезда из ДНР на территорию Украины, контролируемую Киевом. Штаб территориальной обороны ДНР в середине сентября сообщал о взятии Майорска под контроль.

Село Первомайское находится примерно в 14 км к северо-западу от Донецка. 9 октября Народная милиция ДНР сообщила, что силы республики взяли под контроль опорный пункт на окраине села, а спустя десять дней Пушилин заявил, что 11-й полк совместно с батальоном «Сомали» «успешно развивает свою операцию по освобождению» Первомайского.

2 ноября Пушилин говорил, что российские силы продвигаются почти по всей линии соприкосновения.