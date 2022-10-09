Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Первомайского

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Силы Донецкой народной республики взяли под контроль опорный пункт украинских войск на окраине села Первомайское, сообщила Народная милиция ДНР в своем телеграм-канале.

«Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», — говорится в сообщении.

К публикации ведомство прикрепило видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских военных и последующие бои.

Накануне Народная милиция сообщала о наступлении в районе Первомайского. «Легендарные подразделения НМ ДНР, освободившие Пески, — 11-й полк и батальон «Сомали» — продолжают развивать успех и ведут зачистку мела Первомайского. Действия штурмовых групп поддерживает артиллерия», — говорилось в сообщении.

Первомайское находится примерно в 14 км к северо-западу от Донецка.

Поселок Пески, расположенный неподалеку, российские военные и силы ДНР взяли под контроль в августе. В начале сентября министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в поселке «взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона» украинских сил.