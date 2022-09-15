В ДНР сообщили о контроле над Майорском

Под контроль ДНР перешел поселок Майорск на севере Горловки, сообщили в теробороне республики. Ранее представители ДНР называли его взятие в качестве одного из условий обеспечения стабильной подачи воды

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль поселок Майорск, огневую поддержку в этом оказывали российские войска. Об этом в «Телеграм» сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Поселок Майорск находится на северной окраине города Горловка в Донецкой области. В этой местности находился один из контрольных пунктов въезда — выезда из ДНР на территорию Украины, контролируемую Киевом.

Штаб теробороны республики также опубликовал карту, согласно которой дальнейшее продвижение войск планируется продолжить на север — в направлении Бахмута.

В марте взятие под контроль Майорска в ДНР называли в качестве одного из условий восстановления полноценного водоснабжения подконтрольной республике территории. Такое заявление сделали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), вторым условием они назвали контроль над районом Донецкой фильтровальной станции (ДФС). «До освобождения поселка Майорск и района ДФС <...> вероятность запуска водоснабжения по каналу Северский Донец — Донбасс <...> близка к нулю», — говорилось в заявлении.

Донецкая фильтровальная станция находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения, уточняло Донецкое агентство новостей. Общее число потребителей превышает 400 тыс. человек.