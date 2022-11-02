Пушилин: российские войска продвигаются почти по всей линии соприкосновения в ДНР

Пушилин заявил о продвижении почти по всей линии соприкосновения в ДНР

Российские военные продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом сообщил врио губернатора Республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — сказал он.

По его словам, на марьинском направлении также есть «определенные успехи» и российские военные заняли позиции в самой Марьинке. Пушилин отметил, что освобождение данного населенного пункта позволит отодвинуть противника на необходимое расстояние, чтобы Донецк не попадал под обстрелы.

Помимо этого наблюдаются продвижения со смежными подразделениями в направлении Курдюмовки. На угледарском направлении идут бои за Павловку, на артемовском направлении — непосредственно Артемовск, уточнил Пушилин.

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