Глава ДНР сообщил об успешном наступлении на авдеевском направлении

Российские войска и силы республик Донбасса успешно развивают наступление на авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Силы республик Донбасса совместно с российскими войсками достаточно успешно развивают наступление на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«На авдеевском направлении, я считаю, достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк во взаимодействии с батальоном «Сомали», — сказал он.

Пушилин добавил, что успехи также наблюдаются в районе Донецкого аэропорта, где действует батальон «Спарта».

Село Первомайское находится примерно в 14 км к северо-западу от Донецка. 9 октября Народная милиция ДНР сообщила, что силы республики взяли под контроль опорный пункт на окраине села.

За день до этого ведомство заявило о наступлении в этом районе. «Легендарные подразделения НМ ДНР, освободившие Пески, — 11-й полк и батальон «Сомали» — продолжают развивать успех и ведут зачистку села Первомайского. Действия штурмовых групп поддерживает артиллерия», — говорилось в сообщении.