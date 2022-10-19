Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 60,53 (-0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 61,7 (-0,06) Инвестиции, 18 окт, 16:23
«Коммерсантъ» узнал, что Ситибанк попросил бизнес перейти в другие банки Финансы, 11:21
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 11:20
Нарусова призвала разобраться с ростом цен на бронежилеты в 20 раз Политика, 11:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:15
Глава ДНР сообщил об успешном наступлении на авдеевском направлении Политика, 11:03
Как страны ЕС ищут выход из энергетического кризиса Pro, 10:59
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 10:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Счетная палата увидела риск недостижения цели по продолжительности жизни Экономика, 10:54
Власти выделили гранты на игры про ЧВК и партизан войны 1812 года Политика, 10:41
Правительство разрешило использовать маткапитал для оплаты репетиторов Общество, 10:35
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 10:34
НХЛ подтвердила нежелание ряда сборных играть с Россией на Кубке мира Спорт, 10:34
Netflix выпустил первый трейлер новой версии «Телепузиков» Life, 10:34
В Херсоне началась эвакуация Политика, 10:33
Военная операция на Украине ,  

Глава ДНР сообщил об успешном наступлении на авдеевском направлении

Пушилин: на авдеевском направлении успешно ведется наступление
Российские войска и силы республик Донбасса успешно развивают наступление на авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Силы республик Донбасса совместно с российскими войсками достаточно успешно развивают наступление на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«На авдеевском направлении, я считаю, достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк во взаимодействии с батальоном «Сомали», — сказал он.

Пушилин добавил, что успехи также наблюдаются в районе Донецкого аэропорта, где действует батальон «Спарта».

Село Первомайское находится примерно в 14 км к северо-западу от Донецка. 9 октября Народная милиция ДНР сообщила, что силы республики взяли под контроль опорный пункт на окраине села.

За день до этого ведомство заявило о наступлении в этом районе. «Легендарные подразделения НМ ДНР, освободившие Пески, — 11-й полк и батальон «Сомали» — продолжают развивать успех и ведут зачистку села Первомайского. Действия штурмовых групп поддерживает артиллерия», — говорилось в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия
Инструкции
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Статьи
Pro
Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости»
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist
Статьи
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Денис Пушилин ДНР Авдеевка
Материалы по теме
В ДНР заявили о взятии села и поселка в направлении Артемовска
Политика
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Первомайского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter