Полиция Севастополя возбудила дело из-за жестокого обращения с дельфинами

Проверку по этому делу начала также прокуратура Севастополя. Хозяин дельфинария заявил, что в море животным лучше и они сейчас «у себя дома»

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело после того, как четырех дельфинов, обитавших в одном из дельфинариев, выбросили в Черное море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Севастополю.

«Вечером 2 ноября в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о том, что на пляже в районе парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов.<...> Предварительно установлено, что четверо млекопитающих, включенных в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев», — сообщили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли или из хулиганских, а равно и корыстных побуждений. Полицейские уже осмотрели дельфинарий.

Ранее о проверке сообщила также прокуратура Севастополя. В ведомстве уточнили, что дельфинов выбросил владелец дельфинария Flipper и гендиректор ООО «Биологическая станция» (по данным сервиса «РБК Компании», это Владимир Калниболотский). Дельфинарий взял двух самцов и двух самок в аренду у «Биологической станции».



Сам Калниболотский пояснил телеграм-каналу «Mash на волне», что у него «нет средств к содержанию краснокнижных животных» (20–30 млн руб. до следующего сезона), поэтому он решил отпустить их «в среду обитания, домой». Владелец дельфинария сказал, что предварительно «подготовил» дельфинов. Их стоимость он оценил в $500 тыс. «Наверное, меня посадят, хотя я не знаю, за что», — добавил Калниболотский.

Издание «Подъем» взяло комментарий у Калниболотского, в котором тот не смог объяснить мотивы своего поступка.



«Да мне по барабану! Хоть уголовное, хоть какое. Почему я выпустил дельфинов? Да что-то приснилось ночью. Вот взял да и выпустил. Они вчера были в дельфинарии, сегодня, бог даст, в открытом море. С ними нормально все. Они у себя дома. В тюрьме зэку жить легче и спокойнее, чем на воле, — я правильно понял вас? В интернете много чего пишут. А я работаю с дельфинами на суше и в воде», — сказал он.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что два дельфина прибились к берегу — специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в дельфинарий. В поиске двух других дельфинов должны помочь чипы, которые в них вживлены, уточнила она.

Спустя несколько часов Радионова написала, что надежды выловить двух прибившихся к берегу дельфинов пока не увенчались успехом. «Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — заявила глава Росприроднадзора.

