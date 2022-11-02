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Губернатор Севастополя сообщил о выкинутых в море питомцах из дельфинария

Глава Севастополя: хозяин дельфинария выкинул в море питомцев, их пытаются спасти

Владелец дельфинария в парке Победы в Севастополе выкинул в море питомцев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Севастополя Михаил Развожаев

«Действуем по закону. Отрабатывает полиция и Севприроднадзор на месте. Подключилась и прокуратура города, только что звонил прокурору Максиму Сергеевичу Жуку», — сообщил губернатор.

Развожаев заявил, что власти попытаются сделать все, чтобы спасти животных, не приученных к природе.

В соцсетях появилось видео, на котором в море выбрасывают дельфинов, предположительно из местного дельфинария.

Дельфинарий «Flipper», который расположен в парке Победы, на данный момент закрыт на зиму. Согласно сайту «Привет, тур!», в дельфинарии обитают морские котики, дельфины и северный полярный кит. «Flipper» является участником программы «Морекит-1», в рамках которой готовы принять на реабилитацию раненое или больное животное, найденное в море.

Теги
дельфин Севастополь Михаил Развожаев
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