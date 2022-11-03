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Директор выпустил дельфинов в Севастополе, так как «им печально в неволе»

Директор дельфинария в Севастополе: выпустил дельфинов потому, что им «печально в неволе»
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Директор дельфинария Flipper в Севастополе Владимир Калниболотский выпустил дельфинов, потому что увидел, что «им печально в неволе», рассказал он РБК. Кроме того, он больше не мог содержать животных.

«Я увидел просто, что им печально в неволе, взял и выпустил. Средств на них тоже не хватало. Я продал все свое имущество, у меня кончились деньги. И когда я почувствовал то же, что чувствует нормальный мужик, когда не может содержать женщину, я выпустил животных домой в море», — объяснил он.

Калниболотский добавил, что его не волнует, что к истории подключились правоохранительные органы. «[Мне без разницы] Хоть прокуратура, хоть генеральные секретари. Это моя личная жизнь, мои животные. Я почувствовал, что им плохо, вернул их обратно в море», — отметил директор дельфинария.

Вечером 2 ноября телеграм-канал «Крым 24» сообщил, что в районе парка Победы неизвестные выбросили дельфинов в море. Позже губернатор Севастополя Михаил Развозжаев написал в телеграм-канале, что это сделал владелец дельфинария. Он уточнил, что дельфины десять лет прожили в неволе и погибнут в открытом море.

Утром 3 ноября началась операция по спасению дельфинов. В море вышли специалисты Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя, специалисты дельфинария из Коктебеля. Найти животных не удалось.

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Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Расследование дела контролирует прокуратура.

Теги
дельфины Севастополь директор полиция уголовное дело новости
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Полиция Севастополя возбудила дело из-за жестокого обращения с дельфинами
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