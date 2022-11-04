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У выпустившего дельфинов директора дельфинария забрали морских котиков

У выпустившего в море дельфинов директора дельфинария Севастополя забрали морских котиков

Специалисты забрали семерых морских котиков из дельфинария Flipper, директор которого Владимир Калниболотский ранее выпустил дельфинов в море. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Поздно вечером завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина Калниболотского, который накануне выпустил в море четырех дельфинов. В дельфинарии было семь северных морских котиков», — написал он.

Животных, по словам губернатора, повезли на базу Коктебельского дельфинария в специально оборудованных машинах. На новом месте котиков обеспечат необходимым питанием, за ними будут присматривать ветеринары. Это было обязательным условием передачи животных, уточнил Развожаев.

Дельфинов, которых Калниболотский выпустил ранее, продолжат разыскивать завтра, заключил он.

Вечером 2 ноября телеграм-канал «Крым 24» сообщил, что в районе парка Победы неизвестные выбросили дельфинов в море. Позднее Развожаев написал, это сделал владелец дельфинария. Он уточнил, что дельфины десять лет прожили в неволе и погибнут в открытом море.

Утром 3 ноября началась операция по спасению дельфинов. В море вышли специалисты Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя, специалисты дельфинария из Коктебеля. Утром 3 ноября глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты нашли двух из четырех дельфинов, которые прибились к берегу, однако выловить их не удалось.

Полиция Севастополя завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, проверку также начала местная прокуратура.

Сам Калниболотский сказал, что выпустил дельфинов, так как увидел, что «им печально в неволе». Директор признал, что ему не хватало средств и заверил, что продал все свое имущество. «Я почувствовал то же, что чувствует нормальный мужик, когда не может содержать женщину, я выпустил животных домой в море», — пояснил он.

Сайт «Привет, тур!» утверждает, что, кроме морских котиков и дельфинов в дельфинарии Flipper есть северный полярный кит.

Теги
жестокое обращение с животными дельфины Севастополь изъятие
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