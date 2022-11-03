Глава Росприроднадзора: в Севастополе нашли двух дельфинов, выброшенных в открытое море

В Севастополе нашли двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов

В Севастополе начался поиск четырех дельфинов, выброшенных в Черное море из частного дельфинария, двух из них нашли. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

«Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску», — написала Радионова.

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Она уточнила, что два дельфина прибились к берегу — специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в дельфинарий Коктебеля. Еще двух дельфинов продолжают искать. Глава Росприроднадзора отметила, что дельфины чипированы, это должно помочь их найти.

Спустя несколько часов Радионова написала в своем телеграм-канале, что надежды выловить двух прибившихся к берегу дельфинов пока не увенчались успехом.

«Скажу честно, шансы невысоки. Наши вчерашние надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались», — заявила глава Росприроднадзора.

Накануне Telegram-канал «Крым 24» сообщил, что получил от очевидцев видео, на котором видно, как в море выбрасывают дельфинов.

Операцию по спасению дельфинов анонсировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ссылаясь на специалистов, он указал, что дельфины могут погибнуть в открытом море. «Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее», — написал Развожаев в «Телеграм», добавив, что ситуация сложная, «но шансы спасти дельфинов есть».

Губернатор Севастополя писал, что дельфинов в море выкинул владелец дельфинария в парке Победы. По данным «Яндекс.Карты», в этом парке расположен дельфинарий Flipper. Сейчас он закрыт на зиму, следует из сообщения на сайте дельфинария.

Светлана Радионова упомянула два дельфинария — Севастопольский и Коктебельский. Дельфинарий Севастополя (ООО «Дельфиния») был открыт в 1997 году на базе черноморской станции времен СССР, он находится на набережной Корнилова. В Коктебеле расположен дельфинарий «Коктебель», он был открыт в июне 2008 года.



Директор дельфинария Flipper отказался от комментариев РБК. РБК также обратился за комментарием в дельфинарий Коктебеля.