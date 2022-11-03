Суд в Гааге приговорил к двум месяцам заключения активистов, напавших на картину Вермеера

Суд в Гааге дал два месяца заключения приклеившему лоб к картине Вермеера

Суд в Гааге заключил в тюрьму на два месяца двух бельгийских экоактивистов движения Just Stop Oil, которые пытались повредить картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в Королевской галерее Маурицхёйс. Об этом сообщает портал Dutchnews.

Они согласились на ускоренное судебное слушание. Тюремное заключение получили 45-летний Ваутер Мутон, приклеивший лоб к стеклу картины, и 42-летний Питер Г., снимавший происходившее. Мутон заявил суду, что он знал, что картина не будет повреждена. По его утверждению, он заранее убедился в том, что она была полностью закрыта стеклом. Питер Г. заявил, что не знал, что произойдет, и пошел один исключительно как «журналист».

Третий экоактивист, который облил картину супом и приклеил руку к стене, не согласился на ускоренное слушание. Он предстанет перед судом позднее.

Инцидент с «Девушкой с жемчужной сережкой» произошел 27 октября. Представители королевской галереи заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом. При этом, как указал Dutchnews, задняя панель, стекло и часть рамы были слегка повреждены. Их ремонт обойдется в €2 тыс., отмечает портал.

Первая акция подобного типа произошла в Лондоне 14 октября. Участники движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее. Позже члены движения Letzte Generation («Последнее поколение») провели акцию в музее Барберини в Потсдаме. Они облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» и приклеили себя к колонне.

24 октября нападение на экспонат произошло в музее мадам Тюссо в Лондоне. Участники движения Just Stop Oil бросили в восковую фигуру короля Великобритании Карла III два шоколадных торта. 31 октября активисты Letzte Generation в берлинском Музее естествознания приклеили себя к скелету динозавра. Активистки протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.

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Активисты объясняют, что своими акциями они привлекают внимание к экологическим проблемам и требуют от политиков эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.