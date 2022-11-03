Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 16:24
Турция поспорила со Столтенбергом о членстве Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 21:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:07
Минобороны показало кадры обмена пленными с Украиной Политика, 21:00
Суд в Гааге дал два месяца заключения приклеившему лоб к картине Вермеера Общество, 20:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:58
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 20:55
Bloomberg узнал о плане ЕС передать Киеву арестованные активы ЦБ России Политика, 20:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Объявлены номинанты главной российской театральной премии «Золотая маска» Life, 20:46
Эфиоп на внедорожнике попытался прорваться через КПП у Пентагона Общество, 20:32
Карьера смолоду: почему подростки хотят работать Партнерский проект, 20:31
МЭА предупредило о риске дефицита газа в Европе в следующем году Экономика, 20:27
Хедж-фонд предрек худший финансовый кризис со времен Второй мировой войны Инвестиции, 20:23
Минпромторг исключил внесение фильмов в список для параллельного импорта Экономика, 20:19
ФАС предложила проиндексировать цены за проезд и перевозки на поездах Бизнес, 20:13
Общество ,  
0 

Суд в Гааге дал два месяца заключения приклеившему лоб к картине Вермеера

Суд в Гааге приговорил к двум месяцам заключения активистов, напавших на картину Вермеера

Суд в Гааге заключил в тюрьму на два месяца двух бельгийских экоактивистов движения Just Stop Oil, которые пытались повредить картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в Королевской галерее Маурицхёйс. Об этом сообщает портал Dutchnews.

Они согласились на ускоренное судебное слушание. Тюремное заключение получили 45-летний Ваутер Мутон, приклеивший лоб к стеклу картины, и 42-летний Питер Г., снимавший происходившее. Мутон заявил суду, что он знал, что картина не будет повреждена. По его утверждению, он заранее убедился в том, что она была полностью закрыта стеклом. Питер Г. заявил, что не знал, что произойдет, и пошел один исключительно как «журналист».

Третий экоактивист, который облил картину супом и приклеил руку к стене, не согласился на ускоренное слушание. Он предстанет перед судом позднее.

Инцидент с «Девушкой с жемчужной сережкой» произошел 27 октября. Представители королевской галереи заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом. При этом, как указал Dutchnews, задняя панель, стекло и часть рамы были слегка повреждены. Их ремонт обойдется в €2 тыс., отмечает портал.

Первая акция подобного типа произошла в Лондоне 14 октября. Участники движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее. Позже члены движения Letzte Generation («Последнее поколение») провели акцию в музее Барберини в Потсдаме. Они облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» и приклеили себя к колонне.

24 октября нападение на экспонат произошло в музее мадам Тюссо в Лондоне. Участники движения Just Stop Oil бросили в восковую фигуру короля Великобритании Карла III два шоколадных торта. 31 октября активисты Letzte Generation в берлинском Музее естествознания приклеили себя к скелету динозавра. Активистки протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.

Читайте на РБК Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Студенческая иммиграция: как выбрать страну, вуз и начать действовать
Фото: Shutterstock Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой
Фото: Stefano Rellandini / Reuters Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани
Фото: Shutterstock Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Фото: David McNew / Getty Images В каких случаях сделка вызовет большие подозрения у следователей
Как продавать в «Телеграме», чтобы от вас не отписывались
Фото: McDonald's «Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах
Фото: Shutterstock Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь

Video

Активисты объясняют, что своими акциями они привлекают внимание к экологическим проблемам и требуют от политиков эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.

Теги
активист Экология Нидерланды музей
Материалы по теме
Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в Берлине
Общество
Экоактивисты «ткнули лицом в торт» фигуру Карла III
Общество
Как экоактивисты облили картину Ван Гога в Лондоне. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter