Активисты в Нидерландах попытались повредить картину Яна Вермеера

Video

Активисты движения Just stop oil в Нидерландах попытались повредить картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в музее Маурицхёйс, сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Один из экоактивистов приклеился к полотну головой, второй вылил на картину суп из банки. Оба были задержаны.

Представители королевской галереи заявили, что экспонат не пострадал, поскольку закрыт защитным стеклом.

«Девушка с жемчужной сережкой» принадлежит кисти Яна Вермеера (1632–1675) и является центральным элементом постоянной экспозиции Королевской галереи Маурицхёйс в Гааге.

14 октября участники движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее. 23 октября члены движения Letzte Generation провели акцию в музее Барберини в Потсдаме. Они облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» и приклеили себя к колонне. 24 октября нападение на артефакт произошло в музее мадам Тюссо. Акцию провели участники движения Just Stop Oil, которые бросили в восковую фигуру короля Великобритании Карла III два шоколадных торта.

Активисты объясняют, что таким образом они привлекают внимание к экологическим проблемам и требуют от политиков эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.