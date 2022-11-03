ЦБ Узбекистана заявил о неготовности возобновить прием карт «Мир»

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В Узбекистане пока не готовы возобновить обслуживание российской платежной системы «Мир». Об этом заявили в Центральном банке республики, сообщает «Sputnik Узбекистан».

Регулятор отмечает, что коммерческие банки Узбекистана видят риски в обслуживании карт «Мир».

Банки Узбекистана стали принимать карты «Мир» в 2020 году. С 23 сентября единый общереспубликанский процессинговый центр Узбекистана Uzcard приостановил прием карт этой платежной системы. Тогда в Uzcard это объясняли техническими процедурами. При этом кобейджинговые карты этой системы работают в штатном режиме на территории страны. Тогда в call-центре Uzcard РБК заявляли, что обслуживание планируется возобновить, но неизвестно, когда именно.

В сентябре с проблемами в обслуживании карт «Мир» столкнулись казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV, а также частные банки Турции Isbank и Denizbank.

15 сентября США заявили о рисках санкций для иностранных банков из-за карт платежной системы «Мир». Штаты ввели санкции против гендиректора Национальной системы платежных карт, которая является оператором карт «Мир», однако сам оператор под ограничения не попал. Американский Минфин указывал, что финансовые организации, заключающие новые или действующие соглашения с НСПК, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». После этого многие зарубежные банки отказались работать с картами «Мир».