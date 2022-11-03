ЦБ Узбекистана заявил о неготовности возобновить прием карт «Мир»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Минобороны сообщило об отражении украинских атак на четырех направлениях Политика, 15:09
Россия заявит МИД Польши протест из-за изъятия базы отдыха под Варшавой Политика, 15:04
Команды Плющенко и Тутберидзе выступят на чемпионате России по прыжкам Спорт, 15:03
Как изучение иностранного языка меняет мозг ребенка Pro, 15:02
МИД обвинил Британию в передаче Киеву подводных беспилотников Политика, 15:01
Российские лыжники проведут альтернативный ЧМ турнир в Малиновке Спорт, 14:59
Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП Партнерский проект, 14:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Яндекс» потратил ₽4,7 млрд на выплаты сотрудникам вместо опционов Бизнес, 14:49
Участок за рубль: как получить по льготе землю под производство Новая экономика, 14:49
Акции «Яндекса» снизились вопреки сильной отчетности Инвестиции, 14:47
В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать» Политика, 14:38
Как продавать в «Телеграме», чтобы от вас не отписывались Pro, 14:33
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 14:32
Стремоусов допустил уход российских военных на левый берег Днепра Политика, 14:26
Экономика ,  
0 

ЦБ Узбекистана заявил о неготовности возобновить прием карт «Мир»

ЦБ Узбекистана не готов возобновить прием российских карт «Мир» из-за рисков для банков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Узбекистане пока не готовы возобновить обслуживание российской платежной системы «Мир». Об этом заявили в Центральном банке республики, сообщает «Sputnik Узбекистан».

Регулятор отмечает, что коммерческие банки Узбекистана видят риски в обслуживании карт «Мир».

Банки Узбекистана стали принимать карты «Мир» в 2020 году. С 23 сентября единый общереспубликанский процессинговый центр Узбекистана Uzcard приостановил прием карт этой платежной системы. Тогда в Uzcard это объясняли техническими процедурами. При этом кобейджинговые карты этой системы работают в штатном режиме на территории страны. Тогда в call-центре Uzcard РБК заявляли, что обслуживание планируется возобновить, но неизвестно, когда именно.

В сентябре с проблемами в обслуживании карт «Мир» столкнулись казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV, а также частные банки Турции Isbank и Denizbank.

15 сентября США заявили о рисках санкций для иностранных банков из-за карт платежной системы «Мир». Штаты ввели санкции против гендиректора Национальной системы платежных карт, которая является оператором карт «Мир», однако сам оператор под ограничения не попал. Американский Минфин указывал, что финансовые организации, заключающие новые или действующие соглашения с НСПК, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». После этого многие зарубежные банки отказались работать с картами «Мир».

Теги
платежная система "Мир" Узбекистан
Материалы по теме
WSJ узнала о планах США ввести санкции против карт «Мир» и АСВ
Политика
В Иране запустят российскую платежную систему «Мир»
Политика
Эксперты оценили риски прекращения работы карт «Мир» за рубежом
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter