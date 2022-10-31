ЦБ зарегистрировал платежную систему, через которую можно будет переводить деньги за рубеж

Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд», следует из информации на сайте ведомства.

Оператором системы выступает небанковская кредитная организация «Инкахран».

Согласно документам, опубликованным на сайте платежной системы, через нее можно будет делать переводы за рубеж и по России. Перечь стран, куда можно отправить деньги, будет опубликован на сайте через некоторое время. Переводы осуществляются в долларах и рублях.

«Инкахран» — частная компания, которая осуществляет комплекс услуг в сфере инкассации. Была создана в 1991 году, в 2015-м получила лицензию на осуществление банковской деятельности.

«Астрасенд» стал второй системой, зарегистрированной Банком России в этом году. Согласно данным ЦБ, первая платежная система Hello была внесена в реестр 15 апреля.

28 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России ведет работу с зарубежными партнерами, чтобы выпустить альтернативу карте «Мир», с помощью которой россияне будут расплачиваться за рубежом. Эта работа идет на фоне прекращения действия международных платежных систем Visa и Mastercard в России и отказа зарубежных банков работать с платежной системой «Мир». В середине сентября Министерство финансов США предупредило, что против банков, которые будут поддерживать работу с российской платежной системой, могут быть введены санкции.

5 октября Турция предложила использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy. Ранее РБК стало известно, что два крупных российских банка рассматривают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах на фоне отказа местных банков принимать эти карты.