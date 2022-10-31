Президент Азербайджана поблагодарил Путина за помощь с Нагорным Карабахом

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента России Владимира Путина, переговоры с которым прошли в Сочи, за участие в урегулировании карабахского конфликта. Трансляцию вел РБК.

«Я хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта. Два года назад была подписана трехсторонняя декларация, которая положила конец многолетнему конфликту», — сказал Алиев.

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Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение в ноябре 2020 года. Соглашение предусматривало полное прекращение огня и военных действий в зоне конфликта с полуночи 10 ноября 2020 года по московскому времени, а азербайджанские и армянские силы должны были остановиться на занимаемых ими позициях. В регионе разместились российские миротворцы. Армения передала определенные территории Азербайджану, который также должен был получить восстановление наземного сообщения с Нахичеванью. Однако статус Карабаха остался неурегулированным.

Обе стороны выражали недовольство исполнением соглашения. Алиев обвинял Армению в отказе вывести войска из Нагорного Карабаха, указав, что прогресса не удалось достичь, даже несмотря на получение обещания на помощь в этом от Минобороны России.

Пашинян, в свою очередь, также отмечал наличие вопросов к российским миротворцам на фоне «захвата» Азербайджаном ряда территорий в Нагорном Карабахе, что, по его словам, происходило «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев».

28 октября Кремль анонсировал, что лидеры России, Армении и Азербайджана 31 октября проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед саммитом в Сочи прошли двусторонние переговоры президента России с главами Армении и Азербайджана.