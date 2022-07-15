Азербайджан обвинил Минобороны России в невыполнении обещания по Карабаху

В Минобороны России пообещали добиться вывода войск Армении из Карабаха к июню, но этого выполнено не было, сказал Алиев. Он считает, Ереван капитулировал и, если условия договора не будут выполняться, у Баку есть ответ

Миротворцы в Нагорном Карабахе, архивное фото (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Армения отказывается выполнить взятые на себя обязательства перед Азербайджаном по Декларации от ноября 2020 года, проблему не удалось решить даже после получения обещания от Минобороны России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Алиев уточнил, что одним из вопросов стало нахождение в Нагорном Карабахе армянских войск, которые должны покинуть регион, согласно договоренностям. По его словам, несколько месяцев назад Баку посетил высокопоставленный чиновник Минобороны России (его имя и должность Алиев не назвал), который пообещал, что этот пункт договора будет выполнен до июня.

«Но сегодня уже середина июля, этот вопрос еще не решен», — подчеркнул президент Азербайджана.

РБК направил запрос в МИД России и в пресс-службу Минобороны.

Алиев подчеркнул, что Россия является стороной соглашения, однако «не принуждает» Армению к выполнению требований, которые в документе «четко обозначены». Он уверен, что договор «фактически является актом капитуляции Армении», а ситуация, при которой армянские войска находятся на территории Азербайджана, является «невыносимой».

«Мы страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, то дайте нам об этом ясно знать. <...> Каким будет наш ответ? Возможно, сейчас неуместно говорить об этом», — добавил Алиев.

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РБК обратился за комментарием в МИД и Минобороны Армении.

Речь идет о соглашении, которое лидеры России, Армении и Азербайджана подписали в ночь на 10 ноября. Ему предшествовал вооруженный конфликт между Баку и Арменией, который обострился 27 сентября 2020 года, стороны обвиняли друг друга в провокациях.

Декларация предусматривала, среди прочего, развертывание миротворческой миссии вдоль линии соприкосновения с участием почти 2 тыс. российских военных сроком на пять лет и разблокировку всех экономических и транспортных связей в Карабахе. «Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил», — сказано в соглашении. Под контроль Азербайджана перешел город Шуша, а также Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Алиев назвал документ победным, премьер Армении Никол Пашинян пояснил, что был вынужден на него пойти из-за положения на фронте. Российский президент Владимир Путин счел, что положения соглашения создадут «необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе».

Власти Армении при этом также обвиняют другую сторону в нарушении договоренностей, Пашинян в середине июня этого года заявил об отсутствии иллюзий в оценке позиции Азербайджана. «На мой взгляд, это делается для создания условий легитимности войны против Армении», — заявил он.

Пашинян добавил, что Баку отказывается участвовать в совместном заседании комиссии по делимитации и вопросам безопасности границ. Он отмечал, что Алиев в присутствии главы Евросовета Шарля Мишеля обещал освободить 38 пленных армянских военных, однако этого выполнено не было.