Азербайджан обвинил Минобороны России в невыполнении обещания по Карабаху

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 16:00
«Сбер» предупредил о предлагающих помочь с покупкой в IKEA мошенниках Технологии и медиа, 22:49
МОК спустя 110 лет признал чемпионом спортсмена индейского происхождения Спорт, 22:48
Дерипаска назвал индикатор конца «старой доброй» системы экономики Экономика, 22:46
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 22:24
СК завел дело о покушении после обстрела села в Брянской области Политика, 22:22
Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Швеции Спорт, 22:18
«Зенит» в первом туре чемпионата России упустил победу в игре с «Химками» Спорт, 22:03
Пашинян обсудил с главой ЦРУ международную и региональную безопасность Политика, 21:59
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Журова объяснила выдачу Fan ID избившему судью Широкову Спорт, 21:54
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 21:52
Байден встретился с королем и наследным принцем Саудовской Аравии Политика, 21:50
Против Леонида Гозмана завели уголовное дело Политика, 21:48
В ФРГ бизнесмена приговорили к трем годам за незаконный экспорт в Россию Политика, 21:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:34
Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
0 

Азербайджан обвинил Минобороны России в невыполнении обещания по Карабаху

В Минобороны России пообещали добиться вывода войск Армении из Карабаха к июню, но этого выполнено не было, сказал Алиев. Он считает, Ереван капитулировал и, если условия договора не будут выполняться, у Баку есть ответ
Миротворцы в Нагорном Карабахе, архивное фото
Миротворцы в Нагорном Карабахе, архивное фото (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Армения отказывается выполнить взятые на себя обязательства перед Азербайджаном по Декларации от ноября 2020 года, проблему не удалось решить даже после получения обещания от Минобороны России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Алиев уточнил, что одним из вопросов стало нахождение в Нагорном Карабахе армянских войск, которые должны покинуть регион, согласно договоренностям. По его словам, несколько месяцев назад Баку посетил высокопоставленный чиновник Минобороны России (его имя и должность Алиев не назвал), который пообещал, что этот пункт договора будет выполнен до июня.

«Но сегодня уже середина июля, этот вопрос еще не решен», — подчеркнул президент Азербайджана.

РБК направил запрос в МИД России и в пресс-службу Минобороны.

Соглашение по Карабаху. Что получают и теряют стороны
Политика
Отправка российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах

Алиев подчеркнул, что Россия является стороной соглашения, однако «не принуждает» Армению к выполнению требований, которые в документе «четко обозначены». Он уверен, что договор «фактически является актом капитуляции Армении», а ситуация, при которой армянские войска находятся на территории Азербайджана, является «невыносимой».

«Мы страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, то дайте нам об этом ясно знать. <...> Каким будет наш ответ? Возможно, сейчас неуместно говорить об этом», — добавил Алиев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи

РБК обратился за комментарием в МИД и Минобороны Армении.

Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе. Карта
Политика

Речь идет о соглашении, которое лидеры России, Армении и Азербайджана подписали в ночь на 10 ноября. Ему предшествовал вооруженный конфликт между Баку и Арменией, который обострился 27 сентября 2020 года, стороны обвиняли друг друга в провокациях.

Декларация предусматривала, среди прочего, развертывание миротворческой миссии вдоль линии соприкосновения с участием почти 2 тыс. российских военных сроком на пять лет и разблокировку всех экономических и транспортных связей в Карабахе. «Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил», — сказано в соглашении. Под контроль Азербайджана перешел город Шуша, а также Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Алиев назвал документ победным, премьер Армении Никол Пашинян пояснил, что был вынужден на него пойти из-за положения на фронте. Российский президент Владимир Путин счел, что положения соглашения создадут «необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе».

Алиев поддержал территориальную целостность Украины и напомнил о Карабахе
Политика
Ильхам Алиев

Власти Армении при этом также обвиняют другую сторону в нарушении договоренностей, Пашинян в середине июня этого года заявил об отсутствии иллюзий в оценке позиции Азербайджана. «На мой взгляд, это делается для создания условий легитимности войны против Армении», — заявил он.

Пашинян добавил, что Баку отказывается участвовать в совместном заседании комиссии по делимитации и вопросам безопасности границ. Он отмечал, что Алиев в присутствии главы Евросовета Шарля Мишеля обещал освободить 38 пленных армянских военных, однако этого выполнено не было.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Овсянникова
Азербайджан Армения Минобороны Ильхам Алиев Нагорный Карабах
Материалы по теме
В чем причина нового обострения в Нагорном Карабахе
Политика
Алиев призвал Ереван перестать поднимать тему статуса Карабаха
Политика
Пашинян сообщил Путину об обеспокоенности заявлениями Баку о границе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter